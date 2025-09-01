Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, которое произошло в субботу.
Выговский написал в своих соцсетях, что убийство было тщательно спланировано. «Мы знаем: это преступление не случайное. В нем есть российский след. Перед законом ответит каждый», — заявил глава полиции.
Он не уточнил, что именно имеется в виду под «российским следом», и не раскрыл данных о личности подозреваемого.
По словам Выговского, предполагаемый убийца «даже убедился, что жертва умерла». «А потом пытался спрятать следы — переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области», — заявил он.
Позже руководители полиции провели пресс-конференцию во Львове, на которой говорили о возможной причастности России более осторожно.
«Мы изучаем все мотивы, не исключаем ни одной из версий. Продолжаем работать по всем направлениям, — сказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов. — Но сегодня можем сказать, что это лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ Российской Федерации».
Представители полиции также сообщили, что подозреваемому 52 года и что он был жителем Львова без постоянной работы. Они отказались предоставить больше информации о нем, сославшись на тайну следствия.
Ранее о задержании подозреваемого также рассказал Владимир Зеленский; по словам президента Украины, он уже дал первые показания.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, — написал он в ночь на понедельник в соцсетях. — Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены».
Позднее Зеленский добавил, что говорил с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого.
«Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно» — заявил украинский лидер, поблагодарив «каждого, кто привлечен к этой работе».
Глава МВД Игорь Клименко, тем временем, сообщил, что правоохранительные органы пока не раскрывают многих деталей.
«Скажу только, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», — заявил он.
По словам Клименко, подозреваемый был задержан в Хмельницкой области, а раскрытие убийства находилось под личным контролем президента Украины.
«В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов — задержали. Больше деталей позже будет от полиции», — добавил он.
Убийство Парубия произошло во Франковском районе Львова. Подозреваемый, как сообщалось, произвел несколько выстрелов, в результате которых 54-летний политик скончался на месте.
Нападавший скрылся — для его поиска в городе ввели план «Сирена». Очевидцы сообщали, что убийца был одет в форму курьера основанного в Испании сервиса доставки Glovo.