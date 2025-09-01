Позже руководители полиции провели пресс-конференцию во Львове, на которой говорили о возможной причастности России более осторожно.

«Мы изучаем все мотивы, не исключаем ни одной из версий. Продолжаем работать по всем направлениям, — сказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов. — Но сегодня можем сказать, что это лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ Российской Федерации».

Представители полиции также сообщили, что подозреваемому 52 года и что он был жителем Львова без постоянной работы. Они отказались предоставить больше информации о нем, сославшись на тайну следствия.

Ранее о задержании подозреваемого также рассказал Владимир Зеленский; по словам президента Украины, он уже дал первые показания.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, — написал он в ночь на понедельник в соцсетях. — Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены».

Позднее Зеленский добавил, что говорил с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого.

«Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно» — заявил украинский лидер, поблагодарив «каждого, кто привлечен к этой работе».