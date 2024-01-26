Спираль демографического бедствия продолжает раскручиваться в России, несмотря на окончание пандемии и призывы рожать детей, озвученные чиновниками вплоть до президента.

По итогам 2023 года численность постоянного населения страны сократилась на 244 тысячи человек, до 146,2 млн, отчитался в пятницу Росстат. Годом ранее в России проживали 146,4 млн человек, а по итогам 2021 года — 147 млн, цифра, которую Росстат увеличил на 1,3 млн человек по результатам переписи-2021.

Если исключить «добавленных» в результате переписи граждан, численность постоянного населения России впервые с начала 2000-х сокращается шестой год подряд. В 2018 году постоянных жителей в стране стало меньше на 100 тысяч, в 2019-м — на 100 тысяч, в 2020-м — на 500 тысяч, а в 2021-м — на 600 тысяч.

В реальности население России может быть еще меньше: перепись добавила к официальной статистике примерно 5,5 млн «мертвых душ», подсчитал ранее демограф Алексей Ракша. Число постоянных жителей в стране он оценивал в 140-141 млн человек по состоянию на начало 2023 года. Таким образом, к началу 2024-го эта цифра могла опуститься ниже 140 млн.

Россиян становится все меньше, несмотря на то, что смертность снижается: согласно последним доступным данным Росстата, за январь–ноябрь прошлого года в стране умерли 1,6 млн человек — на 8% меньше, чем за тот же период годом ранее. Причина — в падении рождаемости, которая в относительном измерении — 9,7 ребенка на 100 тысяч населения — стала минимальной с 2001 года, а в абсолютном снизилась на 3% — до 1,162 млн детей за январь–ноябрь. Естественная убыль, таким образом, составила 438,4 тысячи человек, а за последние три года накопленным итогом превысила 3 млн.

И это не предел: согласно официальному демографическому прогнозу Росстата, опубликованному в октябре прошлого года, в ближайшие два десятилетия Россия будет вымирать со средней скоростью более 500 тысяч человек в год и вступит во вторую половину XXI века с минимальной за 70 лет численностью постоянного населения.

В 2023–2046 гг. Россия потеряет 12,7 млн человек в результате превышения смертности над рождаемостью, прогнозирует Росстат. Общая численность населения сократится меньше — на 7,6 млн человек за 2023–2045 гг. Ежегодно, согласно прогнозу Росстата, в Россию будут прибывать более 200 тысяч мигрантов. Накопленным итогом к 2046 году их приток достигнет 4,8 млн человек, что, впрочем, компенсирует лишь 40% естественной убыли населения. Как итог: из 146,4 млн постоянных жителей на начало 2023 года в России к 2046 году останется 138,8 млн, что станет минимумом с 1981 года. (moscowtimes.ru)