Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении дошло до такого пункта, когда на стол выкладывается очень конкретный план будущего Армении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на встрече с членами партии «Гражданский договор».

«Мы дошли до такого пункта, когда на стол выкладывается очень конкретный план будущего Армении. И это очень важный этап. И мы как партия должны быть очень активными на этом этапе», — сказал премьер-министр.

Говоря о процессе делимитации границы с Азербайджаном в некоторых частях Тавушской области, который уже начался, премьер-министр отметил, что это очень болезненный вопрос: есть проблема с дорогой, домами, но вместе с тем зафиксировал, что сейчас решается вопрос не какого-то села, какой-то дороги или какого-либо дома, а вопрос Армении в ближайшие десятилетия. «И мы решим этот вопрос. У нас нет другого выхода, потому что это наша миссия, это миссия партии «Гражданский договор», — сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что существует граница между государственным и негосударственным мышлением. «Сейчас мы только входим в государственное мышление, потому что мы не были в рамках государственного мышления. Мы искали родину в родине. В нашем случае весьма конкретного ответа требует следующий вопрос: что такое Родина, поскольку в нашем сознании и подсознании существует несколько представлений о Родине. Для этого и выдвинута концепция «Родина – это государство»», — отметил Пашинян.