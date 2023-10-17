«Армения признает территориальную целостность Азербайджана в размере 86,6 тыс. кв. км. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Европарламента, сообщает ТАСС.

Пашинян также добавил, что делимитация границы должна производиться на основе карт Генерального штаба ВС СССР. «Следующий принцип нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном содержится в сделанном в Гренаде заявлении, в котором говорится, что «они подчеркнули необходимость работы по делимитации границ на основании наиболее поздних карт Генерального штаба ВС СССР, которые были предоставлены сторонам и которые также должны стать основой для разведения сил, завершения работы над мирным соглашением и решения всех гуманитарных вопросов», — добавил Пашинян.

«Если вышеуказанные принципы будут подтверждены, то подписание договора о мире и урегулировании отношений до конца года станет крайне реалистичным», — сказал Пашинян.

Странно, что Пашинян говорит о наиболее поздних картах Генерального штаба СССР. Интересно, а что говорят наиболее ранние карты Генерального штаба ВС СССР?



Пашинян также заявил о готовности Армении восстановить железнодорожную линию Мегри.

«Эта дорога свяжет не только Армению и Азербайджан, но и южные регионы Армении с северо-западными регионами, юго-западные регионы Азербайджана с Нахчываном, а в дальнейшем – и Армению с Турцией, и Азербайджан с Турцией», — отметил он.

Армянский премьер также добавил, что Армения готова обеспечить безопасность перевозки азербайджанских товаров и передвижения азербайджанцев по своей территории.