Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений, – сказал источник. – Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдову Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».