28 октября в Оперной студии состоится премьера спектакля «Гость с того света» по пьесе Лалы Алиевой-Клычковой «Мазурка для пеларгонии».

Постановка расскажет историю женщины по именaи Эллада, чья жизнь – это каждодневная рутина, загоняющая ее все глубже и глубже на дно бытия. Будучи всеми брошенной и забытой, она уже давно сделала алкоголь своим лекарством от депрессии. Ее единственной отрадой остается музыка, которой она зарабатывает средства на свое более чем скромное существование. В один из ничем не примечательных дней она встречает в парке таинственного незнакомца, которому предстоит изменить ее взгляды на мир и на жизнь…

В спектакле заняты заслуженный артист Азербайджанской Республики Антон Ферштандт и актриса театра, выпускница студии «АВИВ» Инга Бахолдина.

Спектакль является театральным режиссерским дебютом драматурга и сценариста, выпускницы киношколы Рустама Ибрагимбекова Лалы Алиевой-Клычковой.

Продюсерами проекта выступили Заур Алиев и Алена Харченко.

В проекте также участвуют звукорежиссер Теймур Абдуллаев, музыкант Руслан Гусейнов, дизайнер Дмитрий Бужделёв, актер Айхан Гаджиев, а также вокалистки Самира Оджагвердиева и Нармина Мамедова.

Это первый проект, представленный независимой театральной мастерской «Два стула», которая была основана в марте 2023 года, как творческий союз единомышленников.

В интервью # автор пьесы и режиссер — постановщик Лала Алиева — Клычкова рассказала о том, что побудило ее обратиться к театру после успешного дебюта в кино:

«Да, действительно, после «Собаки, которая пила морскую воду» я мечтала о том, чтобы больше моих сценариев были взяты в производство. Но, к сожалению, ни конкурсы, ни питчинги, проводимые в нашей стране, никоим образом не повлияли на состояние азербайджанского кинематографа. У меня есть несколько проектов, один из которых был очень высоко оценен за рубежом, однако, в этом вопросе все упирается в отсутствие финансирования. А это главная составляющая любого кинопроекта. И я решила: «Если меня не пускают в кино, то надо написать что-нибудь для театра». Кроме того, у меня уже был удачный театральный опыт – Московский Современный Художественный Театр с триумфом гастролирует с моей пьесой «Мальчишник», которая имела большой успех как на московской, так и на минской сценах. После окончания киношколы Рустама Ибрагимбекова я обратилась к некоторым местным театральным режиссерам с просьбой поставить мою пьесу, но натолкнулась на открытое нежелание местных театров даже рассматривать такую возможность. Поэтому для меня настоящим открытием стала встреча с Аленой Харченко и актрисой Ингой Бахолдиной, которые сразу загорелись идеей сделать совместный проект. А когда к нам присоединился заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, мы стали настоящим творческим коллективом, который назвали «Два стула».

У меня вопрос к продюсерам проекта. Почему «Гость с того света» позиционируется как спектакль, который будет интересен поклонникам бессмертного романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Что общего между этими двумя произведениями?

Заур Алиев, генеральный продюссер: Начнем с того, что в основе обоих этих произведений лежит мистика. В обоих случаях главными героинями являются женщины, по сути, одинокие, и с обеими происходят события, не поддающиеся логике и здравому смыслу. Кроме этого, концепция обоих произведений очень философская – и тут, и там затрагиваются вопросы человеческих пороков, влияющих на судьбы миллионов людей. Но есть и отличие – финал нашей пьесы не столь мрачен, он достаточно оптимистичный, хотя и открытый. Поэтому каждый зритель сам для себя решит, что ему вынести из данной постановки.

Вопрос ко всем участникам проекта. Какую цель вы хотите достичь, поставив спектакль на сцене?

Антон Ферштандт, исполнитель роли Гостя: Думаю, выражу общую точку зрения, сказав, что для нас этот спектакль – это трамплин, с помощью которого мы хотим достичь определенно нового уровня в своем творческом развитии. Лично мне, играющему, в основном, в музыкальных спектаклях, было интересно попробовать себя в качестве исключительно драматического актера. Хотя, я слегка приоткрою занавес таинственности, сказав, что без пения в нашем спектакле не обошлось.

Инга Бахолдина, исполнительница роли Эллады: Участие в данном проекте позволило сбыться моей давней мечте. До этого проекта я играла, в основном, небольшие роли, но в этом спектакле у меня главная роль, у меня замечательный партнер, у нас прекрасный коллектив, в котором дружеские и доверительные отношения и, самое главное, полное отсутствие профессиональной зависти. Чего еще можно желать? Разве что только новых интересных ролей. И, кстати, мы уже начали думать, какие следующие шаги, мы, как творческий коллектив, предпримем в ближайшем будущем. И поверьте, планы у нас – самые дерзкие.

Алена Харченко, линейный продюсер: В отличие от Заура, у которого есть богатый опыт организации концертов и творческих мероприятий, я впервые в своей практике продюсирую независимый театральный проект. Независимый, потому что мы действительно делаем все своими силами – без поддержки со стороны государства или каких-либо структур: от пошива костюмов до приобретения реквизита. И это позволило мне, как деловой женщине, попробовать себя на абсолютно другом поприще.