Взносы 11 государств Евросоюза (ЕС) обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года — наибольшие отчисления направили Германия, Франция и Италия.

Об этом сообщает # со ссылкой на зарубежные СМИ.

Указывается, что страны-участницы ЕС перечислили в бюджет союза €137 млрд, из них 30,3 внесла Германия, Франция — 23,5, Италия — 17,3.

Согласно статистическим данным, Германия с 2000 года перечислила суммарно 569,1 миллиарда евро, Франция — 471,2 миллиарда евро, а Италия — 351,8 миллиарда евро.