США планируют разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе к 2024 году. Об этом в разговоре с Nikkei сообщил Роб Филлипс, представитель Тихоокеанской армии США. Рассматриваются варианты развертывания наземных версий крылатой ракеты Standard Missile-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Диапазон действия этих ракет оценивается от 500 до 2 700 километров.

Развертывание этих систем станет первым после истечения срока действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в 2019 году. Этот договор, подписанный США с Советским Союзом в 1987 году, запрещал разработку и владение наземными ракетами дальности от 500 до 5 500 км. При этом Китай продолжал расширять свой арсенал во время действия ДРСМД. По оценкам Пентагона, сейчас у китайской армии есть около 1 500 ракет дальностью от 1 000 до 5 500 км.

Для реагирования на кризис в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море США необходимы ракеты, способные поражать цели в этих стратегических водах или на материке, отмечает Nikkei. Это подразумевает развертывание систем вблизи островов от Окинавы в Японии до Тайваня и Филиппин.

В настоящее время Япония и Филиппины неохотно соглашаются размещать новые американские системы вооружения из-за страха стать мишенью для Китая в кризисной ситуации. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в январе, что у США нет планов размещения новых наземных ракет в Японии. (The Moscow Times)