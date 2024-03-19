Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает РИА «Новости».

ТАСС уточняет, что Моисеев был представлен в новой должности на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что предыдущий главком ВМФ России адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку. Что именно стало причиной увольнения, не уточнялось. Евменов занимал эту должность с 2019 года.

Адмирал Александр Моисеев командовал Черноморским флотом России с мая 2018-го по май 2019 года. После этого был назначен командующим Северным флотом. Моисеев имеет звание Героя России, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и два ордена Мужества.

Замена главнокомандующего Военно-морским флотом России произошла на фоне больших потерь в Черноморском флоте. Командование ВСУ утверждало, что российские корабли на Чёрном море несколько суток не выходили на дежурство после затопления в результате атаки морскими беспилотниками очередного своего корабля – «Сергея Котова». Украинская разведка утверждает, что в результате удара погибли семеро моряков, ещё 27 были ранены. В Минобороны России это не комментировали.

По подсчётам проекта Oryx, всего с начала полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла больше четверти Черноморского флота, включая флагман, ракетный крейсер «Москва». (svoboda.org)