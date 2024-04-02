Министр обороны Сергей Шойгу назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морского флота Российской Федерации. Об своем решении глава Минобороны сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Помимо этого, Шойгу назвал имена новых командующих Северного и Черноморского флота — ими стали вице-адмирал Константин Кабанцов и вице-адмирал Сергей Пинчук. Всех троих, включая Моисеева, глава Минобороны поздравил с назначением.

«Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий <…>, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — подчеркнул Шойгу.