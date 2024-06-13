Атомная подлодка РФ «Казань», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер» прибыли в порт Гаваны, сообщило Минобороны РФ в среду, 12 июня.

«Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом», — говорится в пресс-релизе. Уточняется, что «в ходе учения экипажи фрегата и атомной подводной лодки отработали применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров».

С борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» поднимался корабельный вертолет Ка-27, подлодка «Казань» проводила тренировку, «находясь в подводном положении».

«Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс», — напоминают в российском оборонном ведомстве.

6 июня министерство революционных вооруженных сил Кубы сообщило, что с 12 по 17 июня в порту Гаваны будут находиться четыре российских военных корабля. (DW)