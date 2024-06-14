Германия объявила о передаче новой помощи Украине, включающей вооружения и военную технику. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте правительства ФРГ.

«В пакет новой военной помощи для Украины войдут 10 танков Leopard 1A5 и боеприпасы к ним. Это является совместным проектом с Данией. Также будут переданы 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы; два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, и другое военное оборудование», — отмечается в заявлении.

Согласно тексту документа, в общей сложности Германия уже предоставила военную помощь Украине на сумму «около 28 миллиардов евро».