Народный артист Азербайджана EMIN записал дуэт с мировой звездой Николь Шерзингер, сообщает #.

Новостью поделился сам артист, сопроводив ее совместной фотонрафией с бывшей солисткой The Pussycat Dolls.

«Потрясающий вечер с суперзвездой Николь Шерзингер, с которой я запишу дуэт и выпущу новый. Она в равной степени талантлива и красива, и я уже не могу дождаться, когда вы все услышите нашу песню», — написал EMIN в Instagram, делясь фотографией с певицей.

В настоящий момент EMIN находится в Лондоне, где и будет записан дуэт.

Народный артист Азербайджана работает над новым альбомом на английском языке, что станет долгожданным подарком для всех его поклонниоков.