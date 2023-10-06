В ночь на 6 октября в Севастополе в оккупированном Крыму были слышны взрывы. Как сообщает «Крымский ветер», вероятно, силы противовоздушной обороны работали над Севастопольской или Южной бухтой.

Российский так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщал, что якобы отбивают атаку морских дронов.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводного-диверсионного обеспечения – УНИАН) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — написал он в Telegram.