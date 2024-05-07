Нелегалы представляют собой серьезнейшую проблему для США, нелегальная миграция может стать «рецептом» катастрофы страны в случае отсутствия каких-либо действий американского правительства на южной границе. Об этом в рамках конференции в институте Майкла Милкена заявил американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск.

«Миграция огромного числа непроверенных людей – это рецепт катастрофы», — подчеркнул Маск на мероприятии.

По словам миллиардера, необходимо усиления охраны южной границы, поскольку проход через рубеж оказался несложным для мигрантов. При этом Маск обратил внимание слушателей, что он не выступает против легальной миграции в США.