В Соединенных Штатах объявили обвинительный приговор бывшему американскому послу, обвиняемому в шпионаже в пользу Кубы – его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает The Hill, пишет eurointegration.com.ua

Министерство юстиции сообщило о приговоре 73-летнему Виктору Мануэлю Роха, который в 2000-2002 годах был послом в Боливии.

Бывшего дипломата признали виновным по двум обвинениям – в сговоре с целью действовать в роли агента иностранного правительства и сговоре с целью обмануть США, а также в действиях в роли агента иностранного правительства без предусмотренного законом уведомления. Его обвиняли в том, что он использовал свой доступ к засекреченной информации и влияние в интересах Кубы. Прокуроры считают, что агентурная деятельность могла длиться более четырех десятилетий, из которых около 20 лет Роха работал в Госдепе.

Приговор является максимальным для таких обвинений. Роха ранее признал свою вину.