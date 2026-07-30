Российские войска в ночь на среду нанесли массированный удар по различным регионам Украины, применив ракеты и ударные беспилотники.

Как сообщает Unian, об этом заявили Воздушные силы Украины и местные власти.

По имеющимся данным, в результате ударов в селе Радушное, расположенном недалеко от Кривого Рога в Днепропетровской области, погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе две несовершеннолетние девочки и четверо взрослых. Ещё восемь человек, включая двоих детей, получили ранения различной степени тяжести.

Во Львове повреждены жилые дома, сообщается о шести пострадавших. На местах происшествий возникли пожары, работают спасательные службы.

Взрывы также были зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях, а также в направлении Киева. Воздушные силы Украины подтвердили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 осуществили несколько волн пусков крылатых ракет Х-101.