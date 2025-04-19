В ночь на 19 апреля, накануне Пасхи, Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины с применением дронов и ракет. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению ВСУ, средствами радиотехнической разведки было зафиксировано 95 единиц воздушных средств нападения. Среди них — восемь ракет различных типов: три баллистические ракеты «Искандер-М» (запущены с территории оккупированного Крыма), две противокорабельные ракеты «Оникс» (также из Крыма) и три противорадиолокационные ракеты Х-31П. Кроме того, было задействовано 87 ударных беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов, запущенных с направлений Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского.

Украинская система противовоздушной обороны смогла перехватить 33 дрона. Еще 36 беспилотников были «локационно потеряны» (без негативных последствий), отметили в ВСУ.

В результате атаки пострадали гражданские объекты в нескольких регионах Украины, включая Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Донецкую и Запорожскую области. Так, в Запорожье из-за попадания произошел пожар на территории одного из автопредприятий. В Сумах под удар попали энергетические объекты. В Одесской области, как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате обстрелов пострадали фермерские хозяйства.

Подобные атаки со стороны России носят систематический характер. Накануне, в ночь на 18 апреля, российские войска нанесли массированный удар по городам Харьков, Купянск, Сумы, Днепр, Киев и Николаев. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось сбить три из пяти выпущенных крылатых ракет «Искандер-К», а также 33 из 37 беспилотников «Шахед» и дронов-имитаторов. Однако баллистическую ракету «Искандер-М», выпущенную из Крыма, перехватить не удалось. В Харькове ракета попала в жилой дом в густонаселенном районе: один человек погиб, более ста получили ранения.

Еще одним трагическим эпизодом стал удар по Сумам 13 апреля, в Вербное воскресенье. В результате ракетного обстрела тогда погибло 35 человек, еще 119 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были повреждены жилые дома, учебные заведения и автомобили. «Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим. Только сволочь так может действовать», — написал он в своем обращении в Telegram. Зеленский призвал США, Европейский союз и других международных партнеров к решительным действиям, чтобы остановить войну.