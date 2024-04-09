Российские военные в ночь на 9 апреля нанесли ракетный удар по Полтаве. Один человек погиб, десять ранены, написал глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Среди пострадавших, по его данным, трое детей.

Пронин утверждает, что удар был нанесен по гражданскому зданию, у него «частично разрушена кровля». В здании, по словам Пронина, возник пожар, кроме того, повреждены несколько соседних домов.

Воздушные силы ВСУ сообщали минувшей ночью об ударных беспилотниках типа «Шахед», летящих в направлении Кривого Рога, Каменского близ Днепра и в сторону западных областей Украины, а также о новых группах дронов, запущенных из аннексированного Крыма.

Позже Генштаб ВСУ отчитался, что все 20 запущенных Россией «Шахедов» были сбиты. Беспилотникам удалось долететь до Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей.

Кроме того, по информации Воздушных сил Украины, российская армия ударила по Украине четырьмя ракетами С-300, о последствиях атак не сообщается.

Число погибших в результате вчерашнего российского удара по промышленному объекту в Запорожье увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Накануне он писал, что повреждены 14 зданий, в том числе семь многоэтажных жилых домов.

Минобороны России утверждало, что в городе Запорожье ударом ракетного комплекса «Искандер» были уничтожены «склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству». В ведомстве назвали обстрел ответом на атаки дронов по российским НПЗ. (svoboda.org)