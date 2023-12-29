В результате самого масштабного с начала войны ракетного удара по Украине, в ходе которого Россия задействовала 158 воздушных средств поражения — от крылатых ракет до дронов, — погибли как минимум 18 человек, а более 100 получили ранения.

Под удары попали крупные города Украины: Киев, Харьков, Львов, Днепр и Одесса. Также атаки пришлись на Одесскую, Харьковскую, Запорожскую и Сумскую области.

Киев атаковали десятки ракет разного типа. Всего над городом было уничтожено более 30 воздушных целей, заявил глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

Обломки одной из ракет повредили склады в Шевченковском районе. Под завалами спасатели обнаружили тела трех погибших. В этом же районе произошел пожар на территории нежилой застройки и в недостроенном бизнес-центре.

В Подольском районе на территории складов под завалами оказались десятки человек, а из-за вспыхнувшего пожара на площади примерно 3 тыс. кв. м большое количество людей получили ожоги.

В Святошинском районе загорелся многоэтажный дом, который не был заселен. В другом месте огонь охватил три припаркованных автомобиля, из-за чего пострадал один человек. В Дарницком районе обломками ракет были повреждены частный и многоквартирный жилые дома, обошлось без пострадавших.

По последним данным киевских властей, в результате российской атаки 28 человек пострадали, трое погибли.

Харьков российские военные обстреливали баллистическими ракетами С-300 и крылатыми ракетами Х-22. Всего по городу было выпущено около 20 ракет, отметил глава Харьковской области Олег Синегубов.

В итоге были разрушены или получили повреждения жилые дома, школы, склады, транспортное депо и предприятия. Погибли три человека, а 11 пострадали, уточнил Синегубов.

В Днепре российская ракета попала в торгово-развлекательный центр. Также пожар возник в одном из городских роддомов, но все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие. Кроме этого, повреждения получили частный жилой дом и шестиэтажное здание. По данным начальника администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, погибли пять человек, пострадали 20.

Львов атаковали более 20 беспилотников типа «Шахед-136/131». Из-за обстрелов произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Один из дронов попал в жилой дом на улице Хоткевича, сообщил мэр города Андрей Садовый. Также пожар начался в одном из городских лицеев. Обломки других беспилотников повредили три школы и детский сад. Есть попадание в промышленное предприятие. По данным главы Львовской областной администрации Максима Козицкого, всего при ударе по Львову погиб один человек, 15 ранены.

В Одессе обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание, в котором возник пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Один из ударов пришелся по городской школе. Также пожар произошел в Одесском районе в законсервированном здании. По данным Кипера, всего погибли три человека, пострадали 23.

Также взрывы прогремели в Запорожье, где ракета попала в частный дом, а от взрывной волны выбило стекла в многоэтажных домах. По данным областной администрации, погибли четыре человека, 10 пострадали. Под завалами одного из зданий могут находиться люди.

В Сумской области атаке подвергся город Конотоп. Повреждения получили многоквартирный дом и станция технического обслуживания автомобилей. Три человека пострадали, заявили в региональной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия била почти всеми доступными типами вооружений по родильным домам, учебным заведениям, торговым центрам, многоэтажным и частным домам, коммерческим складам и парковкам. Он пообещал, что Киев «обязательно ответит террористам на их удары». (moscowtimes.ru)