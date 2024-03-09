Страны Запада и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после российско-украинского конфликта, на это может понадобиться более $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.

В публикации отмечается, что частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в Украину, а турецкие компании восстанавливают дороги и мосты в украинских городах.

По мнению экспертов издания, на восстановление инфраструктуры страны необходимо порядка 3,5 млн тонн стали в течение 5-10 лет. Один из крупных западных концернов планирует возвести предприятие по производству артиллерийских боеприпасов, а другой планирует настроить производство строительных материалов.