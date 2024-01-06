Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Северная Корея заплатит «высокую цену» за поддержку России, на следующий день после того, как США обвинили Москву в использовании поставленных Пхеньяном ракет в войне против Украины.

«Мир отвернулся от России, вынудив Путина пойти на унижение и пойти в Северную Корею с протянутой рукой, чтобы продолжить свое незаконное вторжение», — заявил Шаппс в пятницу, пишет POLITICO.

Он отметил, что поступая так, Россия нарушила несколько резолюций СБ ООН и поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира.

«Это должно прекратиться сейчас же», — добавил министр.

Белый дом в четверг заявил, что располагает разведывательными данными, свидетельствующими о том, что Северная Корея «недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет», и что 30 декабря российские войска запустили «по крайней мере одну из этих северокорейских ракет по Украине».

Министерство иностранных дел Великобритании раскритиковало Москву, заявив, что использование Северной Кореей оружия было «симптомом ее изоляции на мировой арене и признаком ее отчаяния», а также «нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, которые Россия поддержала как постоянный член». Лондон также призвал Северную Корею «прекратить поставки оружия в Россию».

Отношения между Москвой и Пхеньяном в последние месяцы потеплели, поскольку Путин ищет союзников на международной арене. Северная Корея отправляет в Россию огромное количество боеприпасов, доставив миллион артиллерийских снарядов.