«Мирный план» Дональда Трампа, который он хочет реализовать в случае своего возвращения в Белый дом, заключается в том, чтобы жестко угрожать и Украине, и России, принуждая их к немедленным переговорам. Об этом осведомленные источники рассказали изданию Bloomberg.

По словам одного из советников Трампа, тот планирует шантажировать Украину остановкой американской военной помощи, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. В свою очередь Россию Трамп планирует принудить к тому же угрозами наоборот увеличить поставки оружия Украине. Советники Трампа Ларри Кудлоу и Роберт О’Брайен также публично настаивали на ужесточении санкций против Центрального Банка России, чтобы склонить Путина к мирному соглашению.

При этом источники уверяют, что на текущий момент команда Трампа не ведет никаких переговоров с российскими или украинскими посредниками на эту тему. Это объясняют нормами американского законодательства, которые запрещают частным лицам вести переговоры от имени правительства.