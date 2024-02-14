Мы их не знаем, и знать не будем

«Страна огней», «Солнечный Азербайджан» — именно такие эпитеты приходят на ум, когда мы говорим о нашей родине. Так знают нас и в мире. Знают наши мугамы, наши блюда, наш темперамент. А в мире спорта знают наших борцов, шахматистов, каратистов. И… Не знают наших фигуристов, конькобежцев, горнолыжников. Впрочем, не знаем их и мы. Не только простые азербайджанцы, но даже те, кто довольно близок к спортивной жизни страны. Теперь, судя по появившимся в местных СМИ информации, наряду с конькобежцами, горнолыжниками, за рубежом не будут знать и наших хоккеистов. Не будем знать их и мы.

А зачем?

Дело в том, что в Азербайджане на днях на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева состоялась открытая тренировка новообразованной хоккейной команды. Как было объявлено, в команде играют 18 спортсменов разных возрастных групп, а основной целью является формирование состава хоккейной сборной Азербайджана. И тут хотелось бы задать один простенький вопрос: ЗАЧЕМ?

Азербайджанские Гретцки и Овечкины! Серьезно?

Всякое начинание, будущее которого не продумано хотя бы на пару шагов вперед, имеет конкретное определение – авантюра. И вот в этом самом хоккейном начинании никакого обдуманного будущего, обдуманной перспективы нет и в помине.

Господа, неужели вы серьёзно? Во всём Азербайджане – 18, простите за выражение, хоккеистов. Точнее лиц, которые с горем пополам стоят на коньках, а для пущей достоверности держат в руках еще и клюшки. Причем, как было отмечено, все они разного возраста. И вот – задача: сформировать состав сборной.

Не знаем, может в хоккейном хозяйстве Азербайджана не проинформированы об этом, но сообщим, что по правилам этого вида спорта, на площадке одновременно находятся 6 человек. Один – вратарь, он может простоять весь матч. А вот «пятерки» — они меняются. Причем весьма и весьма интенсивно. И скажите теперь на милость: сколько «пятерок» вы собираетесь сформировать вот из этих 18-ти ребят? Даже если предположить, что все они – просто вундеркинды хоккея, самородки, своего рода азербайджанские Гретцки, Буре, Овечкины, и никого не придется отсеивать. Ну, разве вам самим не смешно? Хотя, какой тут смех, скорее плакать надо.

Ради галочки

И вернемся к нашему простенькому вопросу: ЗАЧЕМ? Кого мы обманываем? Да, в новостях иногда нет-нет, да и мелькнут такие словосочетания – «азербайджанский горнолыжник» или «азербайджанский фигурист» (аж слух режет!). Но кто они, эти любители экстравагнтности в южной стране?

Итак, представлявший Азербайджан на соревнованиях по горнолыжному спорту — Илья Костов. Родился он в Болгарии, небольшом городке Смолян. Болгария и горнолыжный спорт – согласитесь, тоже нонсенс. Естественно, в горнолыжном спорте Костов звезд с неба не хватал. Да и зачем тогда ему соглашаться выступать под флагом Азербайджана? Именно поэтому, по соображениям рациональности, решил подзаработать. И вот – он в форме Азербайджана. Чего мы добьемся этим? Побед? Никогда! Рядом с «великим маэстро» будут расти свои звезды? В это не поверит ни один здравомыслящий человек. Остается лишь одно: ради галочки. А если так, то стоит ли ради галочки тратить народные деньги? Точнее – выбрасывать их на ветер.

То же самое можно сказать и про фигурное катание. В мужском одиночном катании Азербайджан представлен Владимиром Литвинцевым. Родился он в России, в Ухте. И, также, как и Костов, приехал в Азербайджан подзаработать. Благо, тут ведь есть чиновники, готовые сорить деньгами.

И в женском фигурном катании та же картина. И пусть никого не вводят в заблуждение имя и фамилия спортсменки: Сабина Алиева. Дело в том, что и она – уроженка России. А точнее, Сабина появилась на свет во Владивостоке.

Ради забавы — и всё!

Но, Бог с ними, с этим горнолыжным спортом, с этим фигурным катанием. Ведь хоккей – это не индивидуальный вид спорта, тут надо набирать команду как минимум из 30-ти человек. И отбирать их нужно из местного первенства. Потому что азербайджанских хоккеистов до сих пор никто не замечал в «Квебек Нордикс» или «Питсбург Пингвинз». И вряд ли в ближайшие десятилетия (впрочем, смело можно было бы написать и столетия) такое будет наблюдаться. А местного первенства и нет. Да и как быть ему? Где, на каких площадках должны играть в хоккей в Кюрдамире, Шамахы, Сумгайыте? А если так, то кому нужен весь этот фарс? Ну, сделали каток. Ну, некоторые жители Баку проявят интерес, покатаются, погоняют шайбу. И всё! Ради Бога, пусть позабавятся наши люди. Зачем же такая авантюра? Зачем такие громкие слова? Самим не противно-то?