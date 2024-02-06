Администрация президента Владимира Путина стремится использовать визит бывшей звезды Fox News Такера Карлсона в Москву в качестве пропагандистского переворота как в России, так и в США, сообщили The Moscow Times на условиях анонимности четыре источника, близких к Кремлю.

«Такера здесь ждали уже давно. Ему здесь рады», — рассказал The Moscow Times источник, близкий к администрации президента. «Теперь все в администрации президента засучили рукава и работают вместе».

Визит 54-летнего Карлсона породил слухи о том, что консервативный эксперт, который регулярно критикует Украину и ее западных союзников, планирует взять интервью у Путина для своего онлайн-шоу новостей.

Ни в Кремле, ни сам Карлсон не подтвердили, состоится ли интервью, а последний лишь сказал: «Посмотрим».

Алексей Венедиктов, бывший редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы», во вторник намекнул , что Карлсон «получил то, что хотел».

Некоторые источники The Moscow Times полагают, что интервью почти гарантировано состоится.

«Даже без интервью приезд Карлсона уже является большой выгодой для босса [Путина]», — сказал второй источник, близкий к Кремлю. «Посмотрите, какую реакцию мы уже наблюдаем «за океаном». У Такера огромная аудитория в США».

Он добавил: «Интервью, скорее всего, состоится».

Третий источник пошутил, что после приезда в Москву у Карлсона есть только два варианта: «Либо собеседование, либо [ехать] на передовую на Донбасс».

Независимо от того, состоится интервью или нет, Карлсон, который остается одной из самых видных крайне правых фигур в Соединенных Штатах, дал кремлевским пиарщикам и Путину главный козырь в отношениях как с Россией, так и с США в год выборов.