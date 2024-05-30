Спустя три дня после заявления главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина о подготовки к открытию генконсульства России в городе Ханкянди, официальный Баку хранит молчание.

«Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку, — сказал Карасин.

По словам сенатора, лучше всего было бы открыть российское диппредставительство в регионе в текущем году. Он отметил, что это позволило бы двум странам устранить «диспаритет во взаимном консульском присутствии», — сказал Карасин в Москве на встрече с делегацией азербайджанского парламента, отметив, что Москва рассчитывает на поддержку Баку в этом вопросе.

Какой «диспаритет» имел ввиду Карасин, не ясно. Вероятно, речь идет о решении Анкары открыть генконсульство в Шуше.

Не ясен также вопрос, зачем России иметь генконсульство в Ханкянди, где почти нет армян и совсем нет русских.

МИД Азербайджана не ответил на запрос агентства Turan по данному вопросу.