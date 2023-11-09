В Ханкянди демонтирован памятник большевику Степану Шаумяну. Об этом сообщают телеграмм-каналы.

Соратник Владимира Ленина Шаумян был назначен им чрезвычайным комиссарам по делам Кавказа в декабря 1917 г.. В марте 1918 г. подчиненные Бакинскому совету по главе с Шаумяном армянские дашнакские отряды совершили массовые убийства азербайджанцев в Баку, Шамахе, Губе и других восточных регионах Азербайджана.

В августе 1918 г. Бакинский совнарком во главе с Шаумяном был ликвидирован и входившие в него комиссары арестованы новым эсеро-меньшевистским правительством «Диктатуры Центрокаспия». В сентябре 1918 г. комиссары были вывезены в Красноводск и расстреляны в пустынях Туркменистана.

После установления советской власти в Азербайджане и создания в его составе Нагоорно-Карабахской автономной области город Ханкянди был переименован в честь Шаумяна в «Степанакерт». (Turan)