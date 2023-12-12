Власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника воинам-освободителям. Об этом на своем сайте сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Бронзовые скульптуры передадут на реставрацию впервые за 70 лет. Эксперты сообщили, что за эти годы на памятнике образовались крупные коррозионные трещины глубиной до пяти сантиметров. Влага десятилетиями просачивалась сквозь бетонное основание фигур.

До конца дня вокруг памятника установят строительные леса. Самые высокие фигуры после реставрации включат в экспозицию Музея социалистического искусства.