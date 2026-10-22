Вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, председатель Комитета градостроительства Егиазар Варданян и другие официальные лица посетили Сюникскую (Зангезурскую) область.

Как сообщает #, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что 21 октября армянские официальные лица посетили Сюникскую область с целью обсуждения на месте организационных вопросов, связанных с началом работ по проектированию инфраструктуры TRIPP, а также определения дальнейшего хода реализации проекта.

Отметим, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что строительные работы в рамках проекта TRIPP могут начаться в конце 2026 года или в начале 2027 года. По его словам, более реалистичным сроком является начало 2027 года. Сообщается, что в настоящее время проводятся работы по расчистке территории, технической оценке и другие подготовительные мероприятия.