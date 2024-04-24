Азербайджан и Кыргызстан подписали Меморандум о сотрудничестве в религиозной сфере.

В рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики и Государственной комиссией по делам религии Кыргызской Республики.

С азербайджанской стороны документ подписал председатель Госкомитета Рамин Мамедов, с противоположной стороны — директор Госкомиссии Тойгонбай Абдыкаров.

Документ предусматривает обмен информацией и опытом в реализации государственной политики в сфере религии, поддержку партнерства между религиозными образовательными учреждениями и сотрудничество по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.