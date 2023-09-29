Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подписали меморандум о взаимодействии двух стран в области закупок вооружения и военных контрактов.

Как передает ТАСС, об этом сообщает на своем сайте украинское военное ведомство по итогам переговоров в Киеве, куда прибыл с визитом французский министр.

Сообщается, что Умеров и Лекорню обсудили поставки Киеву французского вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовку украинских военнослужащих и внедрение евроатлантических стандартов на Украине. «В рамках визита министра Вооруженных сил Франции на Украину состоялось подписание меморандума о намерениях по сотрудничеству между государственным предприятием Минобороны Украины «Агентство оборонных закупок» и Генеральной дирекцией по вооружению (DGA, Франция), — сообщает пресс-служба украинского Минобороны. — Документ предусматривает неограниченное сроками сотрудничество и создает нормативно правовую базу для заключения контрактов».

В Минобороны Украины отметили, что подписание меморандума должно способствовать реализации совместных высокотехнологичных проектов в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Как уточняется в сообщении, Франция уже предоставила Украине современные системы ПВО SAMP/T и Crotale, артиллерийские системы CAESAR, противотанковые средства Milan, танки AMX, бронетранспортеры VAB и другое вооружение.