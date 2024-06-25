Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана («Азеркосмос») подписало Меморандум о сотрудничестве с чешской компанией «PEKASAT SE».

Об этом сообщает # со ссылкой на агентство.

Основная цель меморандума — расширение взаимного использования наземных станций для операций низкоорбитальных спутников и создание новых бизнес-возможностей.

Стороны будут сотрудничать в области обмена опытом по телеметрии для своих клиентов, то есть приема управляющих сигналов и отправки команд на спутники, передачи больших объемов данных со спутников и эксплуатации наземной инфраструктуры.

«PEKASAT SE» — это европейская акционерная компания, базирующаяся в городе Брно, Чехия. Компания специализируется на предоставлении услуг по антенным системам, IT и облачным решениям для спутниковых операторов и других клиентов через собственные наземные станции.