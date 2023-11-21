Крупнейшая на Ближнем Востоке аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2023, где собрались ведущие производители гражданской и военной авиатехники, похоже, завершилась фиаско для «Рособоронэкспорта». По итогам мероприятия, которое проходило с 13 по 17 ноября в Дубае, входящая в холдинг «Ростех» госкорпорация – монополист в поставках российского оружия на экспорт – не сообщила о подписании ни одного контракта.

На предыдущем салоне в Дубае 2021 году «Рособоронэкспорт» отчитывался о сделках на $1,3 млрд, а в 2017 году хвалился контрактами на $10 млрд. На последней выставке оружия в России («Армия-2023») компания договорилась о продажах на $600 млн, годом ранее на аналогичном мероприятии — на $390 млн.

В ОАЭ чиновники российского ВПК ехали с большими надеждами. На выставку, которая входит в топ-5 мировых авиакосмических салонов, наряду с Ле-Бурже и ILA Berlin Air Show, привезли 250 образцов вооружений и техники. Среди них — тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), истребители Су-35С, вертолеты Ка-32А11М, Ми-171А3 и «Ансат», ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатые ракеты Х-69. Концерт «Алмаз-Антей» выставлял зенитно-ракетные системы С-350Е «Витязь» и «Викинг».

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в первый же день салона призывал потенциальных иностранных клиентов не бояться санкций против госкорпорации, которые с 2018 года блокировали ей возможность долларовых расчетов. «Мы уже давно работаем без SWIFT, без доллара и без евро», выработаны решения, которые позволяют продолжать сотрудничество, в том числе со странами Африки, говорил он. Замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявлял, что российское оружие «одно из лучших в мире», а лучшая реклама ему делается «на полях сражения» в Украине. Но убедить не удалось ни покупателей, ни организаторов выставки.

Российская экспозиция в Дубае была «выселена» на задворки выставочного пространства — в отдалении от мировых лидеров отрасли, таких как Lockheed Martin, Boeing и Airbus, которым, по данным Reuters, удалось заключить контракты на $67 млрд. «Нас поставили вдалеке, за пределами основного павильона», — пожаловался Reuters чиновник российского ВПК. Он добавил, что не знает, почему организаторы приняли такое решение.

Экспорт российского оружия устойчиво падает около пяти лет, с 2018 по 2022 год его доля на мировом рынке сократилась с 22% до 16%, оценивают эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). Уже в 2024 году Россия может лишиться статуса второго крупнейшего поставщика вооружений в мире, пропустив вперед Францию, считает старший исследователь SIPRI Петер Веземан. (moscowtimes.ru)