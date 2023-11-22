Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все страны на Ближнем Востоке должны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

По его словам, призывы присоединиться к договору, а также открыть свои ядерные объекты для комплексных проверок в адрес стран региона, включая Израиль, звучали неоднократно.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ принять срочные меры для денуклеаризации Израиля.