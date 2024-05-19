Только создание палестинского государства положит конец войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети «Х».

Он считает, что ситуация в секторе Газа может распространиться и на другие страны Ближнего Востока.

«Война в секторе Газа представляет собой открытую рану и грозит распространиться на весь регион. Единственный надежный способ положить конец циклу насилия и нестабильности – это решение о создании двух государств, в которых Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, а Иерусалим является со столицей двух государств», — сказал Гутерриш.