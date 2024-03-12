Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованному 11 марта, на долю стран Ближнего Востока пришлось более 25% мировых продаж оружия за последние 4 года. Три государства региона вошли в топ-10: Саудовская Аравия, Катар и Египет. Поставки в эти страны осуществлялись из:

🇺🇲 США — 52%

🇫🇷 Франции — 12%;

🇮🇹 Италии — 10%;

🇩🇪 Германии — 7,1%.

«Закупленные в последние 10 лет вооружения активно использовались в региональных конфликтах, включая сектор Газа, Ливан и Йемен. Некоторые страны Персидского залива импортировали большое количество оружия, чтобы использовать его против хуситов в Йемене и противостоять влиянию Ирана», — говорится в отчете. (AzFront)