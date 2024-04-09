«Основная часть арсенала «Хизбаллы» находится в Сирии, а не в Ливане из-за атак Израиля с воздуха», пишет закрытый для широкой аудитории Московский Институт Ближнего Востока.

Сообщается, что арсенал бронетехники организации в основном состоит из «старых танков советского производства Т-54/Т-55 и Т-72». «Хизбалла» также располагает более чем 13 типами систем ПВО, но ПВО остается «одним из ее самых слабых боевых подразделений».

«В настоящее время, по оценкам, арсенал «Хизбаллы» составляет 150.000 ракет со значительно различающимися дальностью действия… Организация располагает 65.000 ракет с дальностью действия до 200 км и 5.000 ракет с дальностью действия более 200 км. Это означает, что они все еще могут нанести удар по Тель-Авиву с севера от реки Литани, хотя и не с большой интенсивностью», — отмечается в статье. (АзФронт)