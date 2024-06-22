Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 22 июня в 13:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, вновь подверглись обстрелу из стрелкового оружия с противоположных позиций вооруженных сил Армении.

«Подразделениями азербайджанской армии в указанном направлении были приняты адекватные ответные меры», — уточнили в оборонном ведомстве.