Суверенитет и нейтралитет — основа внешней политики Азербайджана

Депутат ММ, заместитель председателя Комитета по международным и межпарламентским связям Нигяр Арпадараи ответила заместителю председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину, который заявил, что поставки газа из Азербайджана в Украину направлены «на поддержку Киева»:

Нигяр Арпадараи:

— Фраза “на поддержку Киева” предполагает, что Азербайджан якобы оказывает политическую поддержку украинскому режиму. Это искажение сути происходящего.

Подобные заявления от Затулина не удивляют: он давно известен своей последовательной и открыто выражаемой антиазербайджанской позицией. Однако на этот раз его слова вписались в более широкую информационную кампанию, в рамках которой ряд российских пропагандистов формируют нарратив, включающий следующие утверждения:

“Азербайджан не представляет особой ценности для России”

“Азербайджанская диаспора в России лояльна не Москве, а национальному азербайджанскому государству”

“Азербайджан входит в некий альянс третьих сил” — с регулярным упоминанием Великобритании, Турции и Израиля;

И всё чаще — параллели между Азербайджаном и Украиной

Общий лейтмотив — мысль о том, что Россия ничего не теряет, а Азербайджан якобы рискует всем.

Не вдаваясь в анализ каждого из этих тезисов, отвечу в целом: ни один из них не основан на реальности.

Азербайджан не состоит ни в политическом, ни в военном союзе с Украиной. Помощь, оказываемая украинскому народу, продиктована гуманитарными соображениями, принципами добрососедства и элементарным человеческим состраданием.

Ключевая основа внешней политики Азербайджана — строгое следование принципу суверенитета и невовлечённости в геополитические игры третьих сил. Это — результат долгосрочной стратегии, направленной на минимизацию внешнего влияния. Немногие страны в современном мире могут позволить себе подобную степень независимости.

Хотят ли внешние силы использовать Азербайджан в своих интересах? Безусловно. Удается ли им это? Нет!

Наше сотрудничество с Израилем не делает нас плацдармом против Ирана — ровно так же, как тот факт, что президент Ирана — этнический азербайджанец, не влияет на наши отношения с Израилем.

В Москве немало умных людей, и они всё это прекрасно понимают.

Заявления Затулина и других активистов информационного фронта не отражают реальность. Их цель — не анализ, а эскалация. Это попытка накопить как можно больше взаимных претензий, чтобы затем затруднить их разрешение.

На мой взгляд, очевидно, что большинство российских медиа-активистов, разжигающих подобную риторику, сами стали рупором интересов третьих сил. Конфликт с Азербайджаном — стратегическая ошибка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Это — плохая стратегия. Россия, если преследует разумные цели, должна не расширять список проблем в отношениях с Азербайджаном, а стремиться к его сокращению.