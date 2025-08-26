Американский президент Дональд Трамп пообещал повышать пошлины и вводить ограничения на поставки американских чипов в страны, которые будут взимать цифровые налоги с технологических компаний США.

Текст соответствующего указа он опубликовал в Truth Social.

«Как президент Соединенных Штатов я буду противостоять государствам, которые нападают на наши невероятные американские технологические компании. Налоги на цифровые технологии, законы о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков — все это направлено на нанесение ущерба американским технологиям и их дискриминацию», — написал он.

По словам Трампа, это должно «прекратиться немедленно». «Этим постом в Truth [Social] я предупреждаю все страны, в которых действуют цифровые налоги, законодательство, правила или нормативные акты, что в том случае, если эти дискриминационные меры не будут отменены, то я как президент Соединенных Штатов введу существенные дополнительные пошлины на экспорт этих государств в США и инициирую ограничения на экспортные поставки наших высоко защищенных технологий и микросхем в эти страны», — сообщил американский лидер.

«Проявляйте уважение к Америке и нашим удивительным технологическим компаниям или подумайте о последствиях», — добавил он.