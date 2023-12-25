Без развития собственного промышленного производства невозможно динамичное развитие страны. Сейчас мы закупаем многое из того, что могли бы производить сами – обеспечивать себя и экспортировать за рубеж. Это создало бы новые рабочие места и содействовало большему росту экономики.

В последнее время некоторые подвижки все-таки наметились, хотя о результатах можно будет судить только спустя какое-то время. Так, в стране создаются фармацевтические предприятия, продукцию которых планируется, в частности, отправлять в ряд других стран. А в Агдамском районе в мае следующего года должен быть введен в эксплуатацию завод автоматики и телемеханики, который строит ООО Rail Trans Service. Для этого на территории Агдамского промышленного парка выделено 0,90 гектара земли, а строительная площадь предприятия составляет 2738,9 квадратных метра. На предприятии, где будут работать 45 человек, собираются производить оборудование для железнодорожного сигнального участка.

Инвесторы намерены вложить в Агдамский промышленный парк более 175 миллионов манатов и создать свыше 1 600 постоянных рабочих мест. В настоящее время более 10 субъектов предпринимательства активно ведут строительно-монтажные работы, остальные осуществляют проектирование и топографические работы.

Но во многих районах по сей день производства практически нет, а то, что было, давно разрушено. Эксперт-экономист Рауф Гараев заявил # о том, что в Азербайджане есть все возможности для развития легкой промышленности – сырье, рабочие руки, база. Но почти всю одежду и обувь мы закупаем за рубежом.

«Необходимо оздоровить внутренний рынок и начать производить именно качественные конкурентоспособные товары. Мы выращиваем большое количество хлопка и развитию хлопководства в стране уделяется много внимания. А в итоге, просто продаем сырье в другие страны вместо того, чтобы делать ставку на готовую продукцию. Как я уже сказал, база есть, но нужны специалисты в данной сфере, новейшее оборудование и привлечение инвестиций», – подчеркнул он.

По его словам, на протяжении десятков лет в стране говорится о проблеме урбанизации, о том, что Баку – не резиновый, но в столицу едут на заработки со всех регионов Азербайджана. А почему они туда едут? Потому что не могут найти работу там, где живут.

«Надо открывать заводы и фабрики в регионах, у жителей районов должна быть работа на местах с достойной оплатой труда и перспективы. Тогда и регионы начнут более интенсивно развиваться. Например, я живу в Сабирабаде, и моя работа позволяет мне реализовать себя в профессии в регионе, так как я преимущественно работаю онлайн. Но возможности для работы должны быть в регионах у граждан, работающих в любой сфере, иначе там вообще никого не останется. Так, в Сабирабаде практически нет предприятий. Есть, например, хлопкоперерабатывающий завод, завод, выпускающий некоторые виды консервов, в частности, гранатовый сок, но нужно, чтобы предприятий было гораздо больше, и чтобы они работали на полную производственную мощность. Например, в советское время в стране производили кондиционеры, телевизоры, что мешает делать это сейчас? Например, Узбекистан в последнее время заявил себя как производитель телевизоров, почему бы Азербайджану не заимствовать его опыт?» – отметил он.

Гараев подчеркнул, что население в регионах в основном занимается сельским хозяйством. Все остальные отрасли развиваются преимущественно в Баку и в Сумгайыте.

«В стране много говорится о самозанятости, и о том, как Минтруда в рамках программы самозанятости дает жителям регионов столько-то сельскохозяйственных животных. Это, конечно, хорошо, но только как одно из направлений. Нельзя делать ставку только на сельское хозяйство, надо развивать разные сферы. Тогда разгрузится столица – это хорошо и для нее, и для регионов. Сейчас мы во многих сегментах зависим от поставок из других стран. Почему легкая промышленность у нас не развита? Проблема, в том, что, отечественный предприниматель не чувствует себя защищенным, а потому не считает, что инвестировать деньги во что-то рентабельно. Многие открывают свои заводы в Турции, так как турецкие товары известны во всем мире, и если они будут надлежащего качества, то всегда найдут своего покупателя. В Азербайджане же нужно после открытия заводов и фабрик, вкладываться в оплату маркетинговых услуг для того, чтобы войти на рынок со своим товаром. Азербайджан знаменит как нефтегазовая страна, а не страна, которая известна своей легкой промышленностью. Несмотря на то, что для отечественных предпринимателей есть льготы, предприниматели не решаются открывать заводы и фабрики. Им нужно еще найти кредиты для этого, а уверенности в том, что они не прогорят, нет», – заявил экономист.

По его мнению, надо совершенствовать правовую систему. Но в нашей стране делают ставку на получение быстрой и легкой прибыли.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также отметил нехватку специалистов во многих сферах, что является одним из тормозящих их развитие факторов. Чтобы были специалисты, нужно повышать уровень профтехобразования.

«Сколько у нас было заводов, которые закрылись? Вспомним хотя бы завод по сборке автомобилей в Шемахе, он закрылся. Давно закрылся завод, выпускающий холодильники, телевизоры. Надо не просто открывать новые предприятия, а сделать так, чтобы они работали эффективно. Начать стоит с построения легкой промышленности, благодаря которой удастся создать много новых рабочих мест, и что особенно важно – это позволит дать работу многим женщинам в регионах», – заявил эксперт.

Агаев напомнил, что у нас помимо хлопководства, развивается шелководство. Есть перспективы развития кожевенного производства, достаточно шерсти. И все это может принести прибыль уже за короткое время.

«Сейчас в регионах большая часть населения занимается сельским хозяйством, и на долю этого сегмента приходится где-то 7-8 % ВВП. Но ведь этого недостаточно, нам просто необходимо развивать промышленность», – резюмировал он.