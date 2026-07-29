Словакия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат реализацию проектов в сфере оборонной промышленности. Об этом по итогам переговоров с эмиратским президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном написал в Facebook премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во главе многочисленной делегации наиболее значимых представителей органов исполнительной власти и администрации президента [ОАЭ] посетил сегодня Словакию, — сообщил он. — Мы конкретно договорились о сотрудничестве в реализации важного инфраструктурного проекта на Дунае в Братиславе, активно продолжим осуществлять начатые проекты в сфере оборонной промышленности».

Переговоры Фицо с Аль Нахайяном продолжались несколько часов. По словам премьера, также обсуждались перспективы взаимодействия двух стран в области сельского хозяйства и возможности инвестирования ОАЭ в курортную отрасль Словакии.