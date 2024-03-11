Европейские запасы вооружения истощились из-за конфликта в Украине.

Как передает #, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в соцсетях.

Он призвал страны ЕС привлекать инвестиции для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности, а также продолжать оказывать весомую военную поддержку Украине.

По его словам, в настоящее время 90% всей оборонной промышленности союза сконцентрировано в нескольких странах ЕС. Годовой оборот отрасли составляет около 70 млрд евро, в ней занято 500 тыс. человек.

«Она обеспечивает около 40% потребностей европейской обороны, а это означает, что наши армии импортируют большую часть используемого ими оружия и техники», — отметил Боррель. По его словам, последние два года 78% оборонных закупок осуществлялись за пределами союза.

Ранее ЕС представил новую стратегию развития европейского военно-промышленного комплекса, согласно которой основной задачей на ближайшее время станет увеличение финансирования отрасли, а не объемов производства.