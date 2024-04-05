Власти Чечни запретили исполнять быструю музыку в республике. Теперь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, заявил в ходе расширенного совещания министр культуры ЧР Муса Дадаев.

Как рассказали в Минкульте республики, это решение окончательное и согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, по поручению которого ведомство сейчас также проводит «огромную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений», пишет «Грозный информ».

По словам Дадаева, необходимо «нести в народ и в будущее наших детей» культурное наследие чеченцев: «обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла — особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев».

В марте этого года сын Рамзана Кадырова — 18-летний Ахмат, являющийся министром по делам молодежи ЧР, дал поручение чеченским властям выявлять случаи «неподобающего поведения» жителей республики в социальных сетях. Искать нарушителей он предложил среди пользователей платформ Bigo Live и Likee. С теми уроженцами Чечни, «чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету», юный чиновник предложил проводить «воспитательную работу». Что под этим подразумевалось, он не объяснил. (moscowtimes.ru)