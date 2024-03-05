Представители скончавшейся в прошлом году ирландской певицы Шинейд О’Коннор попросили Дональда Трампа перестать использовать ее песни на своих предвыборных митингах.

В феврале во время политической акции Трампа в штате Мэриленд прозвучала самая известная песня О’Коннор — Nothing Compares 2 U («Ничто не сравнится с тобой»).

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла „библейским дьяволом“», — заявили Би-би-си представители семьи певицы.

«Хорошо известно, что на протяжении всей своей жизни Шинейд О’Коннор придерживалась жесткого морального кодекса, определяемого честностью, добротой, справедливостью и порядочностью по отношению к своим ближним», — говорится в совместном заявлении представителей О’Коннор и звукозаписывающей компании Chrysalis Records.

«Поэтому, когда мы обнаружили, что Дональд Трамп использовал ее культовый хит Nothing Compares 2 U на своих политических мероприятиях, нас захлестнула волна возмущения. Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его помощники немедленно прекратили использовать ее музыку», — добавили в заявлении.

Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Певицу нашли мертвой в июле прошлого года в ее квартире в южном Лондоне. По заключению экспертов, ее смерть наступила от естественных причин.