Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не участвует в парламентской избирательной кампании и не будет по случаю этих выборов проводить дебаты с главой фракции «Национального объединения» в распущенном Национальном собрании Марин Ле Пен.

По его словам, он был готов на дебаты с ней перед европейскими выборами 9 июня, но она поставила неприемлемое для него условие: отставку президента в случае поражения его партии. В таких обстоятельствах, как сказал Макрон, он больше не намерен дискутировать с Ле Пен.

«В этом контексте ясно, что нет», — подчеркнул президент в среду на пресс-конференции в Париже, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я предлагаю ей перечитать Конституцию республики», — добавил Макрон.