Проведение прямых переговоров между Ереваном и Баку не исключено, поскольку каждая страна, желающая быть посредником в мирном процессе, естественно, имеет свои интересы.

Как передает Спутник Армения, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Не нужно быть романтиками, считать, к примеру, что французы любят нас за красивые глаза, историю, а другой народ не любит, это сказки. Интересы либо совпадают, либо — нет», — сказал Симонян.

Он отметил, что все те страны, которые хотят иметь рычаги над Арменией и Азербайджаном, пытаются быть для этого «хорошими» посредниками. Однако и Ереван, и Баку должны сами решать свои вопросы, чтобы не быть разменной монетой в большой игре других стран», — отметил Симонян.