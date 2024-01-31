Сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России могут привлечь к расследованию масштабного сбоя в рунете, произошедшего 30 января. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

По его информации, в правительстве РФ в качестве версий случившегося рассматривают проблемы при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), ошибку в программном обеспечении или дефект в этом ПО, встроенный разработчиком. Как заявили источники, никто пока до конца не понимает, что произошло.

Как сообщает Baza, специалисты обратились к сотрудникам ФСБ и Роскомнадзора, чтобы узнать, не проводили ли или они какие-либо работы, которые могли привести к сбою.

До этого в Координационном центре доменов .ru и .рф. заявили, что масштабный сбой в работе рунета, произошедший 30 января, был вызван ошибкой при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC).

Там указали, что расследование инцидента еще продолжается.