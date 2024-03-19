Президент России Владимир Путин 19 марта, спустя два дня после выборов, в которых он, по официальным данным, набрал более 87% голосов и был переизбран на пятый срок, выступил на заседании коллегии ФСБ. Значительная часть выступления была посвящена войне в Украине. Помимо прочего, Путин — во второй раз за три дня — выступил с угрозами в адрес воюющих на стороне Украины россиян, назвав их предателями.

«Я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поимённо… Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», – сказал в частности Путин.

На стороне Украины воюют такие добровольческие формирования, как легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус и «Сибирский батальон». Утверждается, что они состоят главным образом из граждан России. В последнюю неделю эти подразделения предпринимают активные попытки прорваться на территорию России, на границе идут бои.

Путин во вторник вновь заявил, что российские военные отразили все попытки наступления. Говоря о российских добровольцах, воюющих за Украину, он назвал их «отребьем» и «предателями» и сказал, что «хозяева» «бросают их как пушечное мясо на убой». Независимых данных о потерях сторон в столкновениях на границе нет.