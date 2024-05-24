Беспрецедентная кампания по аресту высокопоставленных российских генералов, которую запустили силовики после отставки главы Минобороны Сергея Шойгу, проходит с согласия Кремля. А ее важнейшная причина — это желание спецслужб спихнуть на армию вину за неудачи в Украине, а также получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства.

Об этом The Moscow Times рассказали два чиновника российского правительства, два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к Минобороны. Все они попросили об анонимности ввиду чувствительности темы.

«Идет жесткая зачистка. ФСБ зачищает команду Шойгу. Это ожидаемый процесс. Силовики получили разрешение на самом верху [в руководстве страны]», — сказал источник, близкий к Кремлю.

«До завершения чисток еще далеко. Нас ждут новые аресты», — добавил он.

Сотрудники спецслужб, ответственные за расследования коррупции, появились в комплексе зданий Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве еще до того, как стало известно об аресте замминистра Тимура Иванова, одного из ближайших и давних соратников Шойгу. По словам источника, близкого к Минобороны, это произошло в конце апреля, то есть когда Шойгу еще оставался министром еще оставался, но уже терял влияние.

«Сейчас там [в здании Минобороны] больше чекистов, чем военных, мне кажется», — говорит собеседник The Moscow Times.

За две недели после увольнения Шойгу по уголовным делам, связанным с коррупцией, были арестованы уже четыре высокопоставленных генерала российской армии. Вечером в четверг Следственный комитет сообщил о пятом арестованном офицере.

Речь может потенциально идти об одной из «самых масштабных чисток» в современной российской истории, и процесс только набирает обороты, сказал The Moscow Times действующий чиновник российского правительства.

«Я думаю, до конца года в общей сложности по всем подразделениям Минобороны будут арестованы сотни людей», — добавил он.

По словам другого чиновника кабмина, материалов о коррупционных схемах в Минобороны всегда «была куча», и заводились уголовные дела. «Но пока Шойгу был министром и обладал огромные влиянием, следователям не разрешали давать им ход», — рассказывает собеседник The Moscow Times.

Начавшаяся кампания, на которую ФСБ получила разрешение в Кремле, показывает, что в условиях военного времени в противостоянии двух ведущих в России силовых структур — армии и ФСБ — победу одерживают спецслужбы, считает источник, близкий к Кремлю.

«В провале вторжения виноват должен быть кто-то один. Это или спецслужбы, которые занимались разведкой и аналитической подготовкой войны и обещали Путину триумфальную операцию и быструю победу. Но провалились. Либо „вторая армия мира“ под руководством Шойгу, которая должна была обеспечить Путину победу. Но оказалась бумажным тигром и потерпела катастрофу», — поясняет собеседник The Moscow Times.